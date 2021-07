RKI: Delta-Variante dominiert in Deutschland

Die besonders ansteckende Delta-Variante ist in der Corona-Pandemie in Deutschland zur vorherrschenden Mutante geworden. Sie dominiere erstmals mit einem Anteil von 59 Prozent, hieß es am Mittwochabend in der jüngsten wöchentlichen Auswertung des Robert-Koch-Instituts mit Blick auf die 25. Kalenderwoche (21.-27. Juni).