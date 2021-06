Auch in Israel steigen die Zahlen wegen der Delta-Variante wieder - auf mehr als 220 Infizierte an nur einem Tag letzten Freitag, berichtet ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge. So wurde nun erneut eine Maskenpflicht in Innenräumen eingeführt. Ministerpräsident Naftali Bennett ernannte zudem einen neuen Direktor, der gezielt für die Eindämmung des Virus zuständig sein soll. Seine Regierung habe entschieden, gegen die Delta-Variante "einen Eimer Wasser zu nehmen und ihn auf das Feuer zu kippen, solange es noch klein ist", sagte Bennett.