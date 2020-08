Die Initiative ist nicht per se rechtsextrem - nimmt es aber hin, dass an ihren Demos aus Antisemiten und Rechtsextremen teilnehmen. "Die Organisatoren von Querdenken 711 haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie keine Berührungsängste mit Holocaustleugnern und Verschwörungsunternehmern haben", sagt Simon Teune, Protestforscher von der TU Berlin. Vor der Demo am Samstag appellierte die Initiative über Telegram an ihre Anhänger: "Seid friedlich".