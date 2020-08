Dass die Demonstranten auf die Treppe des Bundestagsgebäudes gelangen konnten, war natürlich nicht legal. Trotzdem dürfen Demonstranten näher als in anderen Ländern an Staats- und Regierungsgebäude heran. Seit 1999, mit dem Umzug von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat nach Berlin, gibt es keine Bannmeile mehr. Noch in Bonn galt eine Art Schutzkreis, in dem Demonstrationen verboten waren.