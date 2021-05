So sehen das die Businesspläne einiger krimineller Organisationen vor. Sie wollen gleich mehrere Sicherheitslücken ausnutzen. Das fängt bei der Datenübertragung aus den gelben Papier-Impfausweisen in die Computersysteme für das digitale grüne Zertifikat an. Und es hört bei der Manipulation von Ausweis-Codes in Impfzentren, Arztpraxen und Krankenhäusern noch längst nicht auf.