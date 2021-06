Wer den Mindestabstand an Tagen bis zum vollständigen Impfschutz noch nicht hinter sich hat, kann sich trotzdem schon seinen Code abholen. In der App erscheint dann aber ein Datumsvermerk, ab wann das Dokument gilt. Aktuell sind es nur Geimpfte, die die digitale Leistung abrufen und in die Corona-Warn-App eintragen können, für Genesene steht der Nachweis im Moment noch nicht zur Verfügung.