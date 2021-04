Die Gespräche zwischen den Experten von CDU/CSU und SPD über Änderungen am Gesetzentwurf liefen am Sonntag weiter. Eine Einigung zeichnete sich noch nicht ab. Am Montag wollen beide Fraktionen in Videokonferenzen beraten (beide 11.30 Uhr). Die Verabschiedung im Bundestag ist dann für Mittwoch vorgesehen. Der Bundesrat will sich am Donnerstag damit befassen. Die Länderkammer kann das Gesetz nicht ablehnen, sondern nur Einspruch einlegen. Dazu müsste sie mit absoluter Mehrheit von 35 der 69 Stimmen den Vermittlungsausschuss für Nachverhandlungen anrufen.