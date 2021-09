Das Impfangebot in Thüringen gilt für Menschen über 80 Jahre, Risikopatienten und für das Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Das Angebot gilt auch für diejenigen, die bislang mit einem Vektorimpfstoff immunisiert wurden. Für die Auffrischung sollen ab September in den Pflegeeinrichtungen wieder mobile Teams zum Einsatz kommen. Impfwillige können sich aber auch in den Hausarztpraxen spritzen lassen.