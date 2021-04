Europa macht sich locker: An dem Tag, an dem im Bundestag die Bundes-Notbremse beschlossen wird, fahren einige von Deutschlands Nachbarstaaten die Corona-Beschränkungen wieder herunter - trotz teils höherer Inzidenz-Werte. Von Dänemark bis Frankreich bieten sie Stufenpläne für Lockerungen an oder setzen sie sogar schon um. Hier die Regelungen in einigen deutschen Anrainer-Staaten und in Italien.