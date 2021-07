Man sollte von einer Bundesregierung und Ländern, die diese Verordnung sehr laut gefordert haben, nicht eine so geringe Meinung haben. Man darf davon ausgehen, dass sie alle wissen, was sie tun. Ein laxer Umgang mit dem Recht und/oder Wahltaktik bei einer tödlichen Pandemie? Man verabschiedet eine Verordnung, die weder an den Grenzen kontrollierbar noch juristisch wasserdicht ist, nur um zu zeigen, man tut was? Weil man davon ausgeht, die meisten Leute werden sich schon daranhalten? Das eine ist so schlimm wie das andere.