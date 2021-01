Ende November war der europäische Zulassungsprozess noch lange nicht abgeschlossen. Gegenüber ZDFheute bestätigte die EMA, dass das Problem vor dem Zulassungstermin gelöst werden konnte: "Die Firma war in der Lage, diese Probleme anzugehen und stellte die benötigten Informationen zur Verfügung, sodass die EMA eine positive Empfehlung für diesen Impfstoff aussprechen konnte", so eine EMA-Sprecherin. Es sei unwahrscheinlich, dass geringfügig höhere Mengen an modifizierter mRNA in kommerziell hergestellten Chargen eine Immunreaktion von biologischer Relevanz auslösen würden, so die EMA.