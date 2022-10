Keinen Grund an ihrer offiziellen Einschätzung etwas zu ändern, sieht die Bundesregierung. "Der Corona-Ausbruch wurde 2020 von der WHO zur Pandemie ausgerufen und ausschließlich die WHO kann dies auch wieder revidieren", so eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag. Erst am 19. Oktober entschied das zuständige WHO-Komitee, den internationalen Notstand nochmals zu verlängern. Dennoch sei auch laut WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus inzwischen ein "Ende der Pandemie in Sicht".