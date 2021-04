Zudem profitiert England von seinem zentralisierten Gesundheitssystem. 90 Prozent der Bevölkerung sind bei einer Praxis registriert und haben somit eine digitale NHS-Patientenakte. Personen in gefährdeten Gruppen konnten so vorrangig identifiziert, kontaktiert und geimpft werden. Das National Health System stützt sich auf ein weitreichendes Versorgungsnetz, das von Hausarztpraxen über Massenimpfzentren bis hin zu Krankenhäusern reicht. Insgesamt gibt es mehr als 1.400 Impfstellen in England. Die Impfakzeptanz ist durch das Vertrauen der Bevölkerung in den NHS besonders hoch.