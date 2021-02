Auch deshalb geben sich die Hersteller optimistisch, dass sie ihre Produkte schnell anpassen können. Doch was an diesem einen Tag in der Pandemie in England zu sehen war, könnte ein Vorgeschmack sein. "2021 wird das Jahr der Varianten, keine Frage", so Devi Sridhar, Professorin für öffentliche Gesundheit an der Universität Edinburgh.