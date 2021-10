Auch sind Spahn, die Kanzlerin, die ganze Bundesregierung bis zur Vereidigung einer neuen Regierung im Amt. Allerdings geschäftsführend. Eine alte würde sich kaum in grundlegenden Fragen gegen eine mögliche neue stellen. Die aber wird gerade erst gesucht: SPD, Grüne und FDP fangen am kommenden Mittwoch mit Koalitionsverhandlungen an. Ob sie sich einigen, weiß man nicht.