Ernst: Die Kultusministerkonferenz wünscht sich natürlich unbedingt, dass wir die Schüler und Schülerinnen wieder schnell in großer Anzahl in die Schulen bringen. Aber wir können uns ja vor dem Infektionsgeschehen auch nicht verstecken. Das ist so und wir wissen, dass die Eltern zwiegespalten sind - gleichzeitig macht man sich große Sorgen um Ansteckung auch in den Familien. Insofern gibt es beide Meinungen in der Bevölkerung.