Seit Mai empfiehlt die SPD-Chefin das Modell zur Hälfte zuhause online zu lernen und zur anderen Hälfte vor Ort in der Schule. Auch im ZDF unterstreicht sie abermals, dass wir in Deutschland "was das Thema digitale Bildung angeht, ziemlich hintendran" seien. "Wir müssen da was machen", so Esken.