Und so hat die Bundesregierung erneut den Ethikrat angerufen, zuständig für die "großen Fragen des Lebens". Am Donnerstag wird das Expertengremium eine Ad-hoc-Empfehlung herausgeben, wie zuvor schon zur Impfpriorisierung. Der Verfassungsrechtler Steffen Augsberg, Professor an der Uni Gießen, gehört dem Ethikrat an und sagt zu ZDFheute: Der Staat dürfe keinen Unterschied machen zwischen Geimpften und Ungeimpften, die Privatwirtschaft jedoch schon: