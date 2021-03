Da trifft es sich gut, dass die EU-Kommission just am gleichen Tag ihre schon bestehenden Exportkontrollen für Impfstoffe verschärft. Ab jetzt können Exporte aus der EU gestoppt werden, wenn das Land, in das sie geliefert werden, keine Impfstoffe oder deren Komponenten in die EU ausführt. Gemeint ist vor allem Großbritannien: inzwischen bis zu 20 Millionen Dosen haben die Briten aus der EU bezogen, und im Gegenzug null Dosen in die EU geliefert.