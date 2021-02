Wie kann die Pandemie besser bekämpft werden? Die EU-Kommission will am Mittag neue Vorschläge präsentieren. Dazu gehört auch ein Programm zur Erforschung der gefürchteten Corona-Varianten, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon im Vorfeld mitteilte. Ziel ist es, möglichst rasch angepasste Impfstoffe gegen die mutierten Viren in großen Mengen zur Verfügung zu haben.