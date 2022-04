In Deutschland steigt die tägliche Zahl der Toten seit Anfang Februar fast kontinuierlich an. Zuletzt sind im 7-Tage-Schnitt jeden Tag 235 Menschen an Corona gestorben. So viel passen in etwa in ein kleines Passagierflugzeug. Trotz Maßnahmen, die jetzt weggefallen sind, und einer Quote von fast 80 Prozent Dreifachgeimpften in der Altersgruppe 60+. In Dänemark ist die Zahl der Toten je Million Einwohner nach den Lockerungen zunächst deutlich angestiegen, inzwischen wieder gesunken. Sie hat sich auf einem höheren Niveau als in Deutschland eingependelt.