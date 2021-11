Dafür sei es notwendig, dass es "genügend Impfstoff in der Fläche gibt und dass niederschwellig geimpft wird“ – in Spanien würde beispielsweise am Strand geimpft. Auf die Anmerkung, dass Boostern alleine die vierte Welle nicht brechen könnte, antwortet Theurer: "Doch." Kontraproduktiv für die Impfquote, seien die derzeitigen Verunsicherungen zum Moderna-Impfstoff durch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gewesen.