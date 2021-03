Also lernen über eine neue Form der Koordination. Diese hat sich ja offenbar nicht bewährt - in der Krisensituation, in der wir jetzt sind. Und über einen Strategiewechsel vielleicht auch mal nachdenken, also Impfstoff zum öffentlichen Gut zu erklären - also ein befristetes Staatseigentum daraus zu machen, um schneller zugreifen zu können.