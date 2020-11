Die Bundesregierung habe in sehr kurzer Zeit für so viel Geld wie nie Maßnahmen ergriffen, um Unternehmen, Selbstständige und Beschäftigte zu unterstützen und zu entlasten, so Seibert weiter. Aber auch Länder und Kommunen seien durch ihre jeweiligen Maßnahmen in der Pandemie finanziell extrem gefordert.