Sollte sich herausstellen, dass Geimpfte das Virus weder aufnehmen noch weiterverbreiten ("sterile Immunität"), dann sieht die Sache anders aus. In diesem Fall würde man mit der Impfung nicht nur sich selbst, sondern auch andere vor einer Infektion schützen. Das könnte die Voraussetzung für Eingriffe in die persönlichen Freiheitsrechte sein. Impfen wäre dann für bestimmte Beschäftigte im Gesundheitswesen (z.B. Pflegepersonal in Seniorenheimen, Ärzte auf Intensivstationen) nicht mehr nur Privatsache. Wer bei seiner Arbeit häufig mit hochgradig gefährdeten Menschen in Kontakt kommt, wäre im Falle einer schwer einzudämmenden Pandemie eine Gefahr für andere, solange er sich nicht impfen lässt. Schutzkleidung scheint aller Erfahrung nach nicht so effektiv zu sein, dass sie ein Infektionsrisiko völlig ausschließt; außerdem ist sie in bestimmten Situationen (z.B. Hitze, körperliche anstrengende Tätigkeit, Arbeit am OP-Tisch) oft nicht praktikabel.