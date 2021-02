Wenn sich Funktionäre beim Impfen vordrängeln

In Oberhausen betreibt die neuapostolische Kirche, eine Glaubensgemeinschaft mit rund 330.000 Mitgliedern in Deutschland, ein Altenheim. Auch hier wurde am 1. Januar 2021 geimpft - am Abend erhielten der Bezirksapostel Rainer Storck und seine Frau, beide weit unter der Altersgrenze, ihre Spritze.