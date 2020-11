Dem noch amtierenden US-Präsidenten wird bei der Konferenz eine Schlüsselrolle zukommen. Denn er gilt gleich bei zwei Topthemen als Bremser: bei der Eindämmung der Pandemie und beim Kampf gegen die globale Erderwärmung. Pandemiebedingt konferieren die Staats- und Regierungschefs nur per Video. Die sonst so wichtigen Gespräche unter vier Augen oder in kleinem Kreis am Rande fallen weg. Trotzdem gibt es einige Erwartungen an die G20, vor allem was Corona angeht.