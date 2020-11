Dazu gehörten neben Beschäftigten in der Pflege, in der Erziehung und in den Schulen auch Seelsorger, "die Dienst an den Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen tun". Er erinnerte daran, dass während des ersten Lockdowns im Frühjahr Menschen ohne Begleitung sterben mussten. Dies dürfe nicht wieder vorkommen.