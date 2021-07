Frevert: Es ist ganz wichtig, dass wir - wenn es denn mal ein Ende dieser Krise gibt - am Ende so etwas wie eine wissenschaftlich begleitete Nachforschung haben. Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Welche Institutionen müssen gestärkt werden? Was müssen wir mit den Schulen machen? Wie wichtig Schulen sind, ist, glaube ich, niemandem in dieser Republik vorher so deutlich geworden.