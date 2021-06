Hamburg beispielsweise will bei seiner Software, dem Hamburger Pandemiemanager, bleiben, da es sich in der Krise bewährt habe. Eine Schnittstelle zu Sormas gibt es aber mittlerweile, um den Austausch mit anderen Behörden zu ermöglichen. Ähnlich in Köln: Der Vertrag, Sormas einzurichten, sei, so die Pressestelle der Stadt, bereits Anfang des Jahres unterschrieben worden. Derzeit bereite sich das Gesundheitsamt "auf den Wechsel in der zweiten Jahreshälfte vor".