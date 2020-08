Testpflicht für Reiserückkehrer könnte fallen

Berlin ist am Anschlag. Die Kapazitäten für Corona-Tests stoßen an Grenzen. "Wir sind jetzt bei 93 Prozent", sagt Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci. Allein in der Haupstadt werden derzeit etwa 10.000 Tests pro Tag durchgeführt. Unter anderem an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld sowie am zentralen Busbahnhof. Etwa jeder hundertste Test ist positiv.