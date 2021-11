Die Gesundheitsminister sprechen in Lindau auch über eine Ausweitung der Testpflicht in Pflegeheimen. Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte zuvor in der ARD dafür geworben, eine Testpflicht per Bundesgesetz zu beschließen. Es sei ihm zudem unverständlich, so Spahn, dass Menschen, die mit Kranken und Pflegebedürftigen arbeiten, wenn sie sich selbst nicht impfen lassen.