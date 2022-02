Beide Entwicklungen wirkten übervollen Kliniken entgegen, eine Lage wie in Italien, wo vor allem in der Lombardei viele Infizierte in Kliniken geschickt wurden, konnten verhindert werden. "Im Gegensatz dazu hatten wir hier in Deutschland Zeit, uns vorzubereiten und aus den Fehlern in Italien zu lernen", sagt Jonas Schreyögg, Gesundheitsökonom von der Uni Hamburg.