Eine "erstaunliche Debatte", sagt Thorsten Kingreen, Rechtswissenschaftler an der Universität Regensburg. Denn: Die Differenzierung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften ist längst geltendes Recht. "Seit es die Notbremse gibt, haben wir Ausnahmeregelungen für Geimpfte. Sie zählen zum Beispiel in allen Bundesländern bei Kontaktbeschränkungen nicht mit", sagt Kingreen. In Nordrhein-Westfalen werden sie auch bei Veranstaltungen nicht mitgezählt. Und deswegen dürfen dort in Köln und Dortmund mehrheitlich Geimpfte in Fußballstadion.