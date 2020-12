Distanzlernen, Wechselunterricht, digitaler Unterricht in der Corona-Pandemie in Schulen: "Schulen haben sich vorbereitet und müssen sich auch weiter darauf einstellen", sagt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf den Shutdown. In den Ländern würden die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz unterschiedlich umgesetzt. Die Eltern müssten deswegen gut über die jeweiligen Regelungen informiert werden.