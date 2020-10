Ernst, sehr ernst schätzt die Bundesregierung die Lage ein. Das sieht man schon daran, dass Bund und Länder heute schon über neue Corona-Beschränkungen beraten - nicht erst, wie ursprünglich geplant, am Freitag. Jeder Tag zählt. Der vorverlegte Corona-Gipfel beginnt um 13 Uhr als Videokonferenz, nichts als Präsenz-Treffen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet schon am Ende dieser Woche mit 20.000 Neuinfektionen am Tag.