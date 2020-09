Merkel bestätigt, dass sie bis Weihnachten fast 20.000 Neuinfektionen am Tag für denkbar hält, auch in Deutschland. Das sei eine Modellrechnung. In den vergangenen drei Monaten habe sich die Zahl der Neuinfektionen dreimal verdoppelt - von etwa 300 im Juni auf inzwischen über 2000 am Tag. Wenn diese Entwicklung weitere drei Monate anhalte, "dann würden wir auf 19.2000 kommen". So funktioniere exponentielles Wachstum, das es zu verhindern gelte.