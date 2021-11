Katrin Göring-Eckardt hat eine Einigung der Ampel-Parteien zu einer möglichen Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten dementiert. SPD, Grüne und FDP würden weiterhin weitere Maßnahmen diskutieren, sie sei in einem früheren Statement aber missverstanden worden. "Ich will aber auch hier eindeutig sagen, es gibt keine Einigung auf eine Impfpflicht in den Einrichtungen", sagte sie in einem gemeinsamen Statement der Ampel-Parteien.