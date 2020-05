Auch in der heutigen Sitzung der Unions-Fraktion verlangten etliche Abgeordneten einen solchen Schritt. Die SPD forderte Seehofer ebenfalls auf, den kleinen Grenzverkehr mit den Nachbarstaaten umgehend wieder zu ermöglichen.



Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in der Unions-Fraktion vor Illusionen in Debatte um Grenzöffnungen gewarnt. Die Regierung wolle über das Thema am Mittwoch im Bundeskabinett beraten, sagte sie Teilnehmern zufolge. Man wolle in Richtung Normalisierung im Schengen-Raum gehen, habe Merkel betont. Aber Frankreich werde seine Grenzen sicher nicht vor Mitte Juni öffnen, fügte sie den Angaben zufolge tun.