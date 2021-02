Bundesgesundheitsminister Jens Spahn indes verteidigt die Kontrollen. "Es gibt Momente in einer Pandemie, in denen man solche Entscheidungen zur Sicherheit und Gesundheit aller treffen muss. Wir müssen unseren Landkreisen in der Grenzregion die Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen", sagt der CDU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Das Risiko sei sonst zu hoch, dass Corona-Mutationen verstärkt nach Deutschland kämen. Die Situation in Tschechien, der Slowakei und Tirol sei aus dem Ruder gelaufen. "Wir mussten reagieren."