Brexit-Britannien prescht allein voran - was politisch gelegen kommt. Die konservative Partei zweifelt an ihrem Premier Boris Johnson. Unglücklich bis desaströs, so urteilen Parteifreunde über Johnsons Handeln in der Corona-Pandemie. Schnell impfen, das ging über eine Ausnahmeregelung - nicht warten auf das Verfahren der europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Das kam Brexit-Britannien entgegen.



Alleingänge, Britannien first, das hebt die Stimmung im Regierungslager. Was vielleicht auch einen Tweet des britischen Wirtschaftsministers erklärt. Es sei der Tag, schreibt er auf Twitter sinngemäß, an dem Großbritannien die Welt gegen Corona anführt. Was den deutschen Botschafter in London aufbringt: Nationalismus sei fehl am Platz, der Impfstoff von Biontech und Pfizer sei ein europäisch-amerikanisches Gemeinschaftswerk. Irgendwie passt das ins Bild dieser Pandemie - politisch schwierig bis katastrophal. Was Wissenschaft und Forschung angeht - erstaunlich.