In Großbritannien steigen die Infektionszahlen seit Wochen wieder stark an, am Montag meldeten die Behörden 27.334 neue Fälle. Grund dafür ist die hochansteckende Delta-Variante, die in dem Land inzwischen fast alle Fälle ausmacht. Trotzdem will der britische Premierminister Boris Johnson alle Corona-Maßnahmen in England bald beenden.