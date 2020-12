An den wilden Vermutungen und Unterstellungen aber kann man sehen: Johnson wird inzwischen so ziemlich alles zugetraut. Der Premier hat in den eineinhalb Jahren seiner Regierungstätigkeit an allen Ecken Vertrauen eingebüßt. In der Bevölkerung insgesamt durch das erratische Corona-Krisenmanagement. Bei Brexit-Gegnern für seinen lapidaren Umgang mit den Folgen des Brexit und bei Brexit-Befürwortern dafür, dass er immer noch keinen Deal nach Hause gebracht hat. Besonders scharfe Gegner des konservativen Premiers finden sich in der Wirtschaft, die sich bei Corona und Brexit doppelt im Stich gelassen fühlt.