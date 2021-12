Osborne wird wohl recht behalten. In den vergangenen Monaten hatten viele Briten die Freiheit, die ihnen der Freedom Day im Sommer gebracht hatte, genossen: Sie hatten in Restaurants gegessen, in vollen Stadien gejubelt, ohne Maske in Geschäften geshoppt und die U-Bahn genommen. Nun sitzen immer mehr von ihnen erschrocken vor den positiven Schnelltests und wissen, dass Omikron ihnen ein Weihnachtsfest in Quarantäne beschert hat.