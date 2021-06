Der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager, gab zumindest Großveranstaltungen wie Musikfestivals vorerst eine Absage. Festivals "wie Rock am Ring, Southside oder Rock im Park mit jeweils über 60.000 Besuchern" seien in nächster Zeit unvorstellbar, so Sager zu den Funke Zeitungen. Weitere Öffnungen seien zunächst vor allem "an der frischen Luft", "in zahlenmäßigen Grenzen" und "mit Hygienekonzept und Abstandregeln" möglich.