Geimpfte und Genesene dürfen seit Sonntag ein wenig mehr als der Rest: zum Beispiel in beliebig großer Zahl untereinander treffen oder ohne Test zum Friseur gehen. Noch ist dieser Kreis vergleichsweise klein. Derzeit sind knapp zehn Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen Covid-19 geimpft, die Zahl der Genesenen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit etwas mehr als drei Millionen an. Doch das Impftempo zieht an. Schon bald wird jeder ein Impfangebot bekommen und nach dem zweiten Piks ebenfalls von den Lockerungen profitieren können.