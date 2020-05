In Mainz löste die Polizei am Wochenende eine Demonstration auf. In Stuttgart hingegen konnten am Wochenende etwa 50 Teilnehmer gegen die Einschränkung von Grundrechten demonstrieren. Vorausgegenagen war eine Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Stadt Stuttgart erklärte daraufhin, die Demonstranten müssten untereinander einen Abstand von 1,5 Metern einhalten.