Wird ein Nutzer ein paar Tage später positiv auf Covid19 getestet, kann er zum Beispiel das Gesundheitsamt informieren, das dann einen Alarm per App auslöst. Und so alle Handys, mit denen das Handy in den vergangenen Tagen länger als fünfzehn Minuten nahen Kontakt hatte, per Push-Nachricht alarmieren. "Eigentlich warnen IT-Sicherheitsexperten vor ständig aktiviertem Bluetooth, weil das schon ein Einfallstor für Hacker sein kann", sagt Domscheit-Berg. Aber für diesen konkreten Fall hält sie die Bluetooth-Nutzung für verhältnismäßig.