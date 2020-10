Die Deutschen arbeiten so viel von zu Hause aus, wie noch nie. Mehr als 14 Millionen Beschäftigte sind wegen Corona im Homeoffice - also knapp jeder Dritte. Die Tatsache, dass nicht jeder das könne, spreche übrigens nicht gegen das Konzept, so Heil. Auch eine Arzthelferin könne zumindest teilweise von zu Hause aus arbeiten, also zum Beispiel Abrechnungen machen.