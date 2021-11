"Ich habe mir noch nie in der Pandemie so große Sorgen gemacht wie jetzt", sagte die Verbandsvorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Susanne Johna, den "Zeitungen der Funke Mediengruppe". Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen werde in den kommenden Wochen so weit steigen, dass mancherorts eine überregionale, vielleicht sogar deutschlandweite Verlegung nötig sein werde.